Bosch Rodez : réunion lundi 11 décembre sur l'avenir du site, mobilisation syndicale le lendemain

Deux ans après l'accord entre syndicats et direction, accord ayant déjà subi un rétropédalage, l'avenir de l'usine Bosch d'Onet-le-Château pourrait bien (à nouveau) se dessiner dès la semaine prochaine.



Le 9 décembre 2021, la signature de l’accord entre les organisations syndicales et la direction du groupe Bosch concernant le site d'Onet-le-Château prévoyait la diversification "hors diesel" du site castonétois à hauteur de 50% des effectifs au 31 décembre 2028, ce grâce à l’arrivée de nouvelles fabrications de produits innovants, ainsi que le maintien de 513 emplois équivalent temps plein.

En juin 2023 cependant, rappelle le syndicat CFE-CGC de l'entreprise, la direction abandonnait l'un de ces projets de diversification, baptisé "Fresh2" (production d'un système de réfrigération des camions à l'hydrogène), en raison d'un marché aux contours flous et indéfinis et de l'absence de "contraintes", qu'elles soient gouvernementales ou européennes.

Deux mois plus tard, lors d'une réunion chapeauté par le ministère de l'Industrie, la direction de Bosch annonçait "l’arrivée en

Aveyron d’une production portant sur 80 emplois, sans autre précision".

"Un rendez-vous primordial" pour les syndicats

Lundi 11 décembre, cette éventualité sera certainement évoquée lors d'une réunion prévue entre la préfecture de l'Aveyron, la direction de Bosch et les élus, un rendez-vous "primordial pour l'avenir du site", selon la CFE-CGC, qui sera mobilisée avec les autres syndicats le lendemain sur le site castonétois, soit le mardi 12 décembre, pour attendre des "annonces claires et précises" de la part de la direction. Une mobilisation portée par trois revendications : "La clarification du projet de 80 emplois (produit, date,...), la prolongation au-delà de 2027 de la production des "buses camions" et la prolongation" de l'accord du 9 décembre 2021, "tant que 250 emplois ne sont pas dédiés à de nouvelles fabrications pérennes hors diesel".