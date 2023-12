CARTE. L'Aveyron entouré de départements en vigilance jaune : quels phénomènes sont à surveiller en Occitanie, ce lundi ?

54 départements sont en vigilance jaune, ce lundi 4 décembre 2023, en France. Plusieurs phénomènes touchent l'Occitanie.

Pas moins de sept phénomènes météo sont à surveiller, ce lundi 4 décembre 2023 en France : 54 départements sont en vigilance jaune. L'Occitanie est mentionnée.

L'Aveyron entouré !

Bien qu'il échappe à toute alerte, pour l'instant, l'Aveyron est entouré de départements qui sont, pour leur part, concernés par les vigilances émises ce lundi 4 décembre. Le Tarn-et-Garonne et le Gard sont en jaune pour les crues, et la Lozère pour la neige-verglas.

De nombreux départements en vigilance jaune, ce lundi 4 décembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Il y a, en tout, quatre départements de la région qui font face à une alerte jaune. Au même titre que les deux premiers cités, le Gers doit surveiller le risque de crues.

54 départements en tout

En tout, 54 départements du pays sont donc en vigilance jaune, ce lundi 4 décembre 2023. Situés essentiellement sur une large bande ouest et est, ils doivent se méfier de sept motifs :

vent

crues

orages

pluie-inondation

neige-verglas

vagues-submersion

avalanches

Quelle météo en Occitanie ?

Ce lundi, la météo ne réservera pas vraiment une journée idéale en Occitanie. De la pluie est attendue en Aveyron, dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne. Les nuages s'imposeront dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, la Lozère et le Gard. Sur le reste de la région, de belles éclaircies sont attendues.

Entre 4°C et 14°C sont attendues en Occitanie, ce lundi 4 décembre 2023.

Côté températures, il fera entre 4 et 14°C au plus fort de la journée. C'est dans le Gers, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Gard que le mercure sera le plus doux.