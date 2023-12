Espalion. Les seniors garçons arrachent le nul, belle victoire pour les filles

Les garçons se sont déplacés dans l’Aude, les filles ont joué à domicile, samedi soir.

Après deux prestations convaincantes à domicile, l’équipe fanion hommes du HBCE espérait poursuivre sur sa lancée en se déplaçant à Narbonne (Aude). Le début de match est difficile. Les locaux proposent une organisation tactique originale qui perturbe fortement la défense et en attaque les joueurs ont du mal à attraper certaines balles à cause d’un froid glacial de la salle. Le score est de 7-4 à la 9e minute. Heureusement, les Espalionnais se reprennent, mettent plus d’agressivité défensive et retrouvent l’efficacité aux tirs, avec parfois même de la réussite (8-8 à la 13e).

Mais une exclusion temporaire suivie de l’expulsion directe de Anisset sur un point de règlement très sévère bloque la dynamique et c’est dans la douleur que le HBCE arrache le score de parité à la mi-temps : 15-15. Les Espalionnais reprennent le match de la meilleure des manières pour mener 18-22 à la 41e. Malheureusement, le manque de lucidité se fait sentir et les joueurs de Kojic n’arrivent pas à se mettre définitivement à l’abri, laissant les locaux revenir (26-25 à dix minutes de la fin). La dernière minute se passe sous haute tension : à 29-28 et à un joueur de moins, la défense espalionnaise est héroïque et sur l’attaque suivante Mastropieri, égalise à 40 secondes de la fin.

Les deux équipes se partagent donc les points sur ce score logique de 29-29, même si certains regrets peuvent se faire sentir des deux côtés pour ne pas avoir "su tuer le match" quand ils en avaient l’opportunité.

Seul match à domicile ce week-end, les seniors filles recevaient Gramat, deuxième de ce championnat très serré. Elles gardaient un goût amer des matchs précédents, perdus de peu, notamment à cause d’entames de match en demi-teinte, et avaient à cœur d’inverser la tendance.

Ce sera chose faite. Elles enchaînent les contre-attaques, une défense solide et mènent à la mi-temps (17-12). Cependant, cette fois-ci c’est le début de seconde période qui sera compliqué. Sanctionnées à plusieurs reprises, elles se retrouvent régulièrement en infériorité numérique. Un peu de fatigue et de stress et égalité à quelques secondes de la fin. C’est sur le coup de sifflet final que le ballon trouvera la lucarne par Camille Alaux (15 buts) qui assure la victoire : 28-27.

Mention spéciale à Natacha Lucadou qui a fait un match exceptionnel avec 18 arrêts.