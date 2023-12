Salles-Curan. Toujours plus de passionnés pour le marché de Noël 2023

Pour une cinquième édition, l’association "Tourelles et Colombages" organise le marché de Noël des "Passions et Talents" qui se tiendra le dimanche 10 décembre, de 10 heures à 18 heures, à la salle des fêtes de Salles-Curan. Travaux de couture, de laine ou à base de résine, sculptures sur bois, bijoux, origamis, couronnes et décorations de tables, peintures… mais aussi productions alimentaires locales : légumes et produits dérivés, herboristerie, fromages et safran, gâteaux.

Tous ces artisans créateurs et producteurs auront plaisir à échanger sur leur savoir-faire, leur passion et certains partageront en travaillant devant les visiteurs.

Des objets inédits, que l’on pourra découvrir en flânant entre les stands de plus de 30 exposants, dont une dizaine de nouveaux, et qui sûrement donneront des idées pour décorer la maison ou ajouter de jolies surprises au pied du sapin.

Une tombola, dont les lots sont offerts par les artistes et le père Noël toujours heureux de gâter les enfants viendra enrichir ce jour de fête.

Contact : 06 64 77 61 82.