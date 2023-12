Pont-de-Salars. Coup d’envoi du Téléthon aveyronnais

Le week-end des 8, 9 et 10 décembre, Pont-de-Salars donnera le coup d’envoi du Téléthon aveyronnais.

Ce week-end sera riche en animations et l’équipe organisatrice du Téléthon vous propose le programme suivant :

- Vendredi 8 décembre : lancement du Téléthon départemental, place de la Rivière dès 18 h 30, en présence des personnalités. 19 heures, feu d’artifice offert par Groupama suivi du pot de bienvenue offert par la municipalité. 20 heures, repas soupe au fromage à la salle de fêtes.

Réservation conseillée au préalable dans les commerces : l’Escale (tabac-journaux), Cinq Pas. Mireille Fleurs et à l’office de tourisme. La soirée sera animée par les associations locales avec la Bourrée du Viaur, l’Harmonie et la troupe "flamenco y féria".

- Samedi 9 décembre : journée sportive avec plusieurs rendez-vous : le matin à la salle des fêtes dès 8 heures, départ circuit moto organisé par le Motoclub du Lévezou ; à 9 heures : parcours circuit VTT sur inscription avec Virginie au 06 75 13 54 91.

L’après-midi, 13 h 30, rendez-vous à la salle des fêtes du Vibal pour la marche Téléthon Le Vibal-Pont-de-Salars, environ 8 km ouverte et accessible à tous. Inscriptions sur place. Dès 13 h 30, les sapeurs-pompiers se mobilisent avec une après-midi portes ouvertes à la caserne et proposent des animations pour petits et grands avec un goûter offert. À la salle des fêtes de Pont-de-Salars dès 14 heures, on pourra s’initier à la marche nordique avec Virginie et à la marche "cani rando" avec Simon (des Nordiques du Lévézou) ou s’initier au fitness avec Sophie.

Vers 16 h 30-17 heures, un goûter offert à tous les sportifs clôturera l’après-midi.

- Dimanche 10 décembre : quine du Téléthon à 14 heures à la salle des fêtes.

Fil rouge : la tombola du caddithon pour 2 € : tentez de gagner le caddie du Téléthon d’une valeur de 250 €.

Tickets en vente dans les commerces et sur les manifestations tout au long du week-end. Tirage le 14 janvier à l’office de tourisme de Pont-de-Salars.

Vente d’objets confectionnés par des bénévoles au profit du Téléthon le week-end sur les manifestations et dès le 10 décembre à l’office de tourisme de Pont-de- Salars.