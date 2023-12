Cassagnes-Bégonhès. Ecole Sainte-Marie : des CM2 au cross départemental

Des élèves volontaires et motivés de CM2 de l’école Sainte-Marie de Cassagnes ont participé à la 28e édition du cross scolaire du département de l’Aveyron qui a eu lieu récemment, à Baraqueville. Les élèves ont d’abord effectué un repérage du parcours en marchant, puis ils se sont préparés pour le départ avec une certaine appréhension pour certains d’entre-eux. Ils ont parcouru environ 2 km dans les chemins et prairies à proximité du lac de Penne. Ils ont franchi la ligne d’arrivée avec la satisfaction d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes. Après une collation offerte, bien méritée, ils ont assisté à la remise des récompenses des élèves du primaire. Un grand bravo à tous les élèves pour leur courage et leurs performances honorables.