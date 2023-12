Espalion. Les commerçants affichent leur dynamisme

L’association des commerçants et la municipalité se sont associées pour proposer un magnifique programme d’animations, de fin d’année.

Ce mois de décembre est marqué par de multiples animations mises en place par la municipalité et diverses associations, mais aussi par "Vivons Espalion" l’association des commerçants. Cette association, présidée par Florent Rayrolles, a mis sur pied un riche programme pour les fêtes de fin d’année, qui a pu être réalisé "grâce à une équipe dynamique d’une dizaine de personnes, avec un noyau qui a émis de riches idées".

Tombola

Une carte de six cases, tamponnées lors d’achats chez un des 38 commerces participant, donne droit au tirage d’une tombola dotée de 3 000 € de bons d’achat offerts par l’association. Il y aura 20 gagnants, avec 500 € au premier. Clôture le 25 décembre et tirage au sort le 4 janvier.

Décoration de vitrines

Un total de vingt-huit commerçants participent à ce concours. Cette opération, en lien avec le concours de décorations de Noël de la mairie, présente un côté ludique pour les clients qui votent pour la plus belle vitrine (bulletin à remettre à un commerçant participant). Le commerce qui aura obtenu le plus de voix se verra remettre un macaron de "la plus belle vitrine" et un trophée.

Calendrier de l’Avent

Ce jeu sur Facebook vise à donner une image vivante du commerce local et à faire connaître les participants. 1 500 € de lots sont offerts par les commerçants participants.

Animations

L’association organise des manifestations durant deux jours, en complément du programme municipal. Samedi 23 décembre : piste de luge gonflable, de 10 heures à 19 heures, place du Marché ; maquillage pour enfants, sculptures sur glace, de 14 heures à 17 heures, place de la Mairie ; baptême à poney, jeux gonflables, vente de chocolats, vins chauds et gâteaux, en partenariat avec l’APE des écoles publiques, de 14 heures à 17 heures, au parking Alexandre Bessière.

Dimanche 24 décembre, piste de luge gonflable, de 10 heures à 18 heures, place du Marché.

Père Noël bleu

Une communication est assurée par "Rue d’Espalion" vers les clients dotés d’une carte de fidélité, distribuée à ce jour à 2000 familles."Vivons Espalion" a mis en place toutes ces manifestations. à chacun maintenant d’y participer et de montrer ainsi son adhésion à ce projet.