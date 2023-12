Campuac. Un dépôt de pain a ouvert

Depuis la fermeture de l’épicerie, le service du ravitaillement de pain manquait en priorité. Nicolas Vidalenc, ouvrier boulanger de métier, a décidé d’apporter ce service à la population en ouvrant, en partenariat avec Floripain, un dépôt de pain, viennoiseries, pâtisserie, petit-déjeuner, au centre du village dans une pièce de l’ancien presbytère. De 10 heures à midi, du mardi au dimanche, il vous recevra très chaleureusement. Il vous fera profiter aussi d’un dépôt de légumes le vendredi et le samedi, ainsi qu’un dépôt de viande sur commande avec livraison le mercredi, vendredi et dimanche. Pendant les fêtes, Nicolas vous proposera un assortiment de bûches et les galettes sur commande.

Merci à lui de prolonger sa journée de travail pour le confort de la population en particulier des personnes âgées. Il est installé auto-entrepreneur avec plein de projets pour l’avenir.

On lui souhaite toute la réussite qu’il mérite.