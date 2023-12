Laissac-Sévérac l'Église. Une soirée conviviale pour les acteurs de l’ADMR locale

Tout au long de l’année, employés et bénévoles de l’ADMR (Aide à Domicile en milieu Rural) assurent une présence importante dans le Laissagais auprès, principalement, de personnes âgées. C’est toujours avec dévouement et parfois beaucoup de courage qu’ils permettent à une population fragile de pouvoir rester chez elle, et cela n’a pas de prix. Mais ce vendredi 1er décembre, employés et bénévoles s’étaient donné rendez-vous pour passer une soirée ensemble à la brasserie Le pub à Laissac. Il s’agissait juste là d’un petit moment convivial, une soirée où des échanges plus légers permettent aux uns et aux autres d’encore mieux se connaître et de renforcer l’indispensable cohésion nécessaire à l’activité de l’ADMR.

Ce fut une petite parenthèse délicieuse, une soirée chaleureuse au propre comme au figuré, qui fait vraiment du bien dans cette période parfois compliquée.