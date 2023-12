La Loubière. Dimitri, rugbyman devenu métallier

Un jeune métallier s’est installé sur la commune de La Loubière et propose ses compétences diverses et atypiques qui témoignent d’une passion avouée du "bien fer". Après une brillante carrière de rugbyman, deux fois champion de France avec le Castres olympique, Dimitri Théron a prolongé sa carrière sportive, sept saisons durant, sous les couleurs de Rodez.

Aveyronnais d’adoption et de cœur, Dimitri a ensuite choisi de faire honneur à son surnom de "boulon" que lui valait sa capacité innée à trouver solution à tout problème par son intuition, son adresse, sa débrouillardise et sa créativité.

M. "boulon" s’est formé en ferronnerie, soudure, métallerie, création de mobilier et d’objets de décoration. Il a trouvé en sa compagne aveyronnaise Amélie, "l’écrou", capable de compléter sa détermination à devenir un artisan passionné et omnipotent. Amélie lui apporte sa passion pour l’aménagement intérieur et la décoration en sus des compétences avérées d’une diplômée en master de gestion d’entreprise. Elle a aussi conçu un site internet (latelier2dimi.fr) de présentation d’exemples de réalisations et pour la mise en vente des créations artistiques métalliques. L’atelier est aussi présent sur Istagram, facebook et linkedin.

Sous l’enseigne "L’Atelier 2 Dimi", située 14 chemin du Rougier à Canabols, le jeune artisan est disponible pour tous travaux de création de structures métalliques, escaliers, mobiliers, garde-corps, portails, soudures et mobiliers d’intérieur ou d’extérieur…

Contact au 06 45 99 83 76 ou par mail dimitri@atelier2dimi.fr