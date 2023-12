Salles-Curan. Un départ et une arrivée à l’ADMR

Pour fêter son départ à la retraite, Cathy Montjaux de Curan avait convié ses collègues de travail et les bénévoles de l’association à la salle municipale de Salles-Curan. Cathy avait débuté à l’ADMR de Salles-Curan en octobre 2015, tout en continuant d’exercer, en parallèle, la profession d’assistante maternelle.

Ce qu’elle appréciait plus particulièrement c’était de discuter avec les personnes âgées, souvent seules, qui trouvaient en elle une confidente et un réconfort. Avant de lui remettre son cadeau de départ, Monique Caussignac, présidente de l’association, a souligné ses qualités de travail remarquables et son investissement dans l’association. Pendant sa retraite, Cathy Montjaux a envie de voyager en camping-car. Monique Caussignac lui a remis un service à café et un plateau et ses collègues de travail lui ont offert un coffret week-end dans un endroit insolite.

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié. Au cours de cette soirée, Monique Caussignac a présenté Marjorie Blanc de Saint-Laurent-de-Lévézou nouvellement arrivée à l’ADMR et lui a souhaité la bienvenue.