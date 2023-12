Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le comité des fêtes dresse le bilan

L’assemblée générale du comité des fêtes de la rive droite s’est déroulée vendredi 1er décembre, à la salle des Genêts du centre social du pays d’Olt, en présence du maire, Marc Bories.

Le président, Alain Combacau, ouvrait la séance en remerciant l’assistance pour leur présence et présentant le bilan moral de la saison écoulée. Un bilan très satisfaisant, puisque la fête qui s’est déroulée le 5 et 6 août dernier a obtenu une très bonne affluence, malgré un temps maussade. Ensuite la trésorière, Nicole Combacau, présentait un bilan financier sain et équilibré. Puis ce fut l’élection du bureau pour la saison à venir. L’ensemble du bureau est démissionnaire, aucun candidat ne s’est présenté à ce jour. Une réunion pour élire le nouveau bureau se déroulera le vendredi 15 décembre à 20 h 30, à la salle des genêts.

Les membres du comité font appel à candidature de jeunes et moins jeunes, si vous souhaitez donner de votre temps et participer à l’organisation de cette belle fête, qui va bientôt fêter son 100e anniversaire, venez nombreux renforcer l’effectif du comité.

Vous serez les bienvenus, le meilleur accueil vous sera réservé.