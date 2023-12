Onet-le-Château. Le challenge Aveyron 2023 récompense 24 coureurs

Chaque année, le challenge Aveyron récompense ses coureurs les plus performants et assidus.

Cette année, seize courses étaient "au menu" du challenge Aveyron et 24 coureurs ont été récompensés ce samedi soir, lors d’une rencontre des plus conviviales qui a eu lieu dans les locaux des Techniciens des sports collectifs, une tradition à laquelle, le maître des lieux est très attaché !

Des récompenses qui ont ravi les récipiendaires et qui n’ont été possibles que grâce à de nombreux et fidèles partenaires et sponsors : TDSC, RAGT, Toyota, Natilia, Menuiserie 12, Groupama, Foul & es, Ergysport, mais aussi l’Epi du Rouergue, Électronique Aveyron, Rouergue Saveurs, Gaeq de Lavernhe, Signal Pub, CE, Eiffage et Mauvertex…

Les nominés par catégorie

Sur le podium en scratch femmes : Julie Coulange, Denise Nozerand et Stéphanie Calviac.

Sur le podium en scratch hommes : Hugues Carrière, Fabien Calvo et Alex Massol.

En catégorie femmes : Noémie Bourrier (senior), Sandrine Faget (M4), Annie Douziech (M5), Catherine Fayel (M6) et Huguette Dijols (M7).

En catégorie hommes : Adrien Prat (CA), Valentin Bessière (JU), Damien Jalbert (ES), Benoit Renault (senior), Antoine Vernhet (M0), Sébastien Catusse (M1), Arnaud Dellac (M2), Frédéric Ferry (M3), Stéphan Echeverria (M4), Jean Claude Charbonnier (M5), Francis Robert (M6) , Marcel Henry (M8) et Christian Lopez (pour avoir participé aux 16 courses).

Ce fut aussi l’occasion pour les responsables de dévoiler le programme 2024 : 17 courses dans le département, dont la première, la traditionnelle Détox du Causse, qui aura lieu le 7 janvier, à Sébazac… Mais en attendant, un autre moment convivial les attendait avec un apéro-dinatoire incontournable !