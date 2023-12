Quand l'IA se prend pour le Père Noël

(ETX Daily Up) - A quelques jours des fêtes de fin d'année, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, vient de lancer un agent conversationnel spécialisé dans le shopping de Noël. En interrogeant ce chatbot, baptisé "Santa", vous pourrez avoir des conseils personnalisés pour trouver des idées de cadeaux originales.

Santa est un chatbot spécialement dédié à Noël et aux conseils avisés du Père Noël pour trouver des idées de cadeaux festives. Il est propulsé par GPT-4 et est parfaitement apte à naviguer sur Internet. L'idée est de lui demander conseil aussi bien pour organiser son réveillon que pour trouver un cadeau de dernière minute à quelqu'un selon son profil.

Santa est réservé aux abonnés payants à ChatGPT Plus. Le chatbot est accessible via le site Web ou l'application mobile de ChatGPT (sous Android et iOS). A noter que sous mobile, si vous activez la fonctionnalité de commande vocale, vous pourrez constater que Santa dispose d'une voix dédiée. Ou quand l'IA permet de dialoguer avec le Père Noël...

Avec la possibilité offerte aujourd'hui de pouvoir créer, toujours lorsque l'on est abonné à ChatGPT Plus, ses propres modèles d'intelligence pré-entraînés et personnalisés, dédiés à des recherches ou des tâches spécifiques, certains utilisateurs se sont également prêtés au jeu concernant la thématique de Noël. C'est le cas d'autres GPT à découvrir, tels que The Grumpy Old Elf (Le vieux lutin grincheux), Clumsy the Elf (Le lutin maladroit) ou même Mrs. Claus (Madame Noël).