Espalion. Une nouvelle équipe autour de Robert Costes

Robert Costes prend la tête du club qui affiche un beau dynamisme avec un nombre de licences à la hausse.

Lors d’une précédente réunion, l’équipe dirigeante de l’Amicale Pétanque avait annoncé sa décision de démissionner lors de l’assemblée générale qui s’est tenue samedi matin.

Le co-président Damien Viguier, dans son rapport moral, a rappelé le nombre de licenciés : 77 (en hausse), avec un club de joueurs qui s’est manifesté par une participation en hausse aux championnats. Trois équipes ont participé au championnat des clubs vétérans, 3 au championnat Open et 1 au championnat féminin. Le concours officiel de l’Ascension a connu une belle réussite avec 84 doublettes, et le club a reçu les félicitations du comité départemental pour l’excellente organisation des finales départementales doublette féminine, tête à tête et tir de précision. Un bilan d’ensemble positif, même si les résultats sportifs sont inférieurs à ceux de 2022.

Bilan sportif

Il a été présenté par Pascal Parnet co-président ; Nathalie Hilaire, 3e au championnat départemental en tête à tête ; Valérie Pègues et Séverine Besombes, finalistes et quart de finalistes en doublette féminine, le junior Nathan Petit, champion du tir de précision, finaliste en tête à tête et champion en triplette. Les équipes féminine et Open montent en division I, cette dernière ayant atteint la finale de division II. En trophée des villes, l’équipe a réalisé un remarquable parcours, s’inclinant en quart de finale contre les futurs champions. Un point noir, le forfait en coupe du comité, qui entraîne la non participation en 2024 à la coupe de France.

Finances

Marie Jarra présente le bilan financier qui se traduit par une excédent de 2 174€ et un avoir net de 5 736,46€. Compte-tenu de ces bons résultats, le bureau maintient le prix de la licence à 55€. La date du concours officiel le jeudi de l’Ascension a été conservée. Par contre, les éliminatoires en tête à tête du 13 avril ne pourront pas avoir lieu au foirail, en raison de la foire-exposition et ils se dérouleront à Villecomtal.

Conseil d’administration

En l’absence d’autre candidature, Robert Costes postule pour reprendre le club. Un conseil d’administration, appelé à former le nouveau bureau a été élu. Il comprend Robert Costes, Bruno Beluffi, Patrick Martel, Valérie Pègues, Thibaut Bories, Jean Baroni, Nourredine Touili, Samuel Santos, Alexis Trouillet.