Laissac-Sévérac l'Église. Bœufs de Noël : les élèves des deux écoles invités à déguster de la viande bovine

À l’occasion du concours des bœufs de Noël, les élèves des deux écoles de Laissac se sont rendus au centre administratif pour une dégustation de viande, cuisinée par le chef de l’Ehpad Adrienne Lugans et son équipe. Quelques jours auparavant, l’animateur municipal, Mikaël Lacan était intervenu en classe pour expliquer aux élèves tout ce qu’ils devaient savoir à propos des différentes races à viande et des croisements issus de ces races présentes au concours le lendemain. Le chef, Sébastien Vidal, leur avait préparé de la viande de bœuf mijotée ainsi que de la viande grillée et il leur a situé les différents morceaux sur l’animal en précisant pour chacun leur mode de cuisson. Ils ont aussi découvert les distinctions et prix qui seraient attribués le lendemain. Les enfants ont grandement apprécié ce moment, prélude au concours du lendemain et ont chaleureusement remercié les différentes personnes à l’origine de cette initiative.