Coupes d'Europe : enjeu, programme TV... ce qui attend les clubs français avant la dernière journée de groupes

La dernière journée de la phase de groupes des coupes d'Europe de football se tient ces 12, 13 et 14 décembre 2023. Quels enjeux attendent les clubs français ? Quel est le programme ? On vous explique tout.

Sixième et dernière journée de la phase de groupes des coupes d'Europe de football, ces 12, 13 et 14 décembre 2023. Les six clubs français seront fixés sur leur avenir continental.

Objectif Europa League pour Lens

Deux clubs de Ligue 1 sont en lice en Ligue des champions. À commencer par le RC Lens, qui reçoit Séville, ce mardi 12 décembre 2023. Troisièmes de leur groupe avec 5 points, les Sang et Or ne peuvent plus se qualifier en huitième de finale de la Champions League : Arsenal, premier avec 12 points et le PSV, deuxième avec 8 points, poursuivront l'aventure.

En cas d'égalité, ce sont les résultats des deux confrontations directes qui départagent les équipes : une égalité avec les Hollandais serait donc fatale aux Lensois, battus aux Pays-Bas (1-0) et tenus en échec à Bollaert (1-1). L'enjeu, pour le deuxième de Ligue 1 l'an passé, est donc de ne pas perdre face à Séville (2 points) pour conserver la 3e place, qui reverserait le RC Lens en Ligue Europa.

Lens qualifié en Ligue Europa si : il ne perd pas contre Séville

Le PSG ne doit pas trembler

De son côté, le PSG va vivre une dernière journée sous tension. Deuxième avec 7 points, il se déplace à Dortmund, leader avec 10 points. Déjà qualifiés, les Allemands ne comptent pas pour autant jouer relâchés : ils se doivent de conserver la première place, qu'ils perdraient en cas de revers contre les Parisiens, mercredi soir.

Ces derniers, battus à deux reprises en phase de groupes, ont tout à gagner en cas de victoire. Par contre, un autre résultat peut être fatal. Si le PSG fait match nul et que Newcastle s'impose face au Milan, les Anglais raviraient la deuxième place au champion de France en titre : l'égalité entre les deux formations (8 points) bénéficierait aux Magpies.

Mais si les Parisiens s'inclinent, ils devront espérer qu'il n'y ait aucun vainqueur entre Newcastle et le Milan AC, afin de garder la deuxième place.

Le PSG qualifié et premier du groupe si : il s'impose à Dortmund

Le PSG qualifié et deuxième du groupe si : il fait match nul à Dortmund et que Newcastle ne gagne pas contre le Milan ; il s'incline à Dortmund et que Newcastle et le Milan font match nul

L'OM veut protéger la pole

Invaincu dans cette phase de groupes de Ligue Europa, l'OM se déplace à Brighton dans un match qui prendra des allures de finale. Leaders avec 11 points, les Marseillais défient des Anglais qui les talonnent avec 10 points. Les deux clubs sont d'ores et déjà assurés de revoir la Ligue Europa en 2024.

La question sera donc de savoir qui terminera en tête. Pour conserver leur trône, les Olympiens doivent tout simplement ne pas perdre contre une équipe qui les avait tenus en échec au Vélodrome. L'OM, qui menait 2-0, avait été rejoint dans les ultimes secondes de la rencontre.

Pour rappel, le 1er du groupe est directement qualifié en 8es de finale de la Ligue Europa. Le 2e, lui, doit passer par les 16es de finale.

L'OM premier du groupe si : il ne perd pas à Brighton

Valider la qualif' pour Toulouse

À l'aube de cette dernière journée, Toulouse est deuxième de son groupe de Ligue Europa. Avec 8 points au compteur, les vainqueurs de la dernière Coupe de France ne peuvent pas rattraper Liverpool, assurés de terminer leaders avec leurs 12 unités. Mais le TFC n'est pas encore à 100% certain de finir deuxième.

Les Violets se déplacent en Autriche pour y défier LASK, dernier avec trois points. Leur adversaire de jeudi soir n'est pas hors course et tentera de s'imposer pour ravir la troisième place du groupe à la Royale Union SG. Pour rappel, cette dernière marche du podium est qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Sur un point comptable, le TFC totalise trois points d'avance sur les Belges de l'Union SG, contre qui il a fait deux matchs nuls. En cas d'égalité, ce serait donc la différence de buts générale qui départagerait les concurrents.

Le TFC qualifié si : il ne perd pas contre LASK ; perd contre LASK et que l'Union SG ne bat pas Liverpool ; perd contre le LASK mais a une meilleure différence de buts générale que l'Union SG si elle bat Liverpool.

Mission couronne pour Rennes

Dans le sillage du scénario marseillais, Rennes joue une finale pour la première place du groupe. En tête avec 12 points, le Stade Rennais reçoit Villarreal, deuxième avec 10 points. Les deux formations ne peuvent plus être rattrapées par le Pana et le Maccabi Haifa, qui s'affronteront également jeudi soir.

La donne est simple pour les Bretons : une victoire ou un match nul, et c'est la première place assurée. En revanche, un revers contre les Espagnols, et c'est une deuxième place synonyme de passage par les 16es de finale de Ligue Europa.

Rennes premier du groupe si : il ne perd pas contre Villarreal

Lille a son destin en mains

Enfin, au rayon de la Ligue Europa Conférence, Lille est aussi premier de son groupe. Invaincus en cinq matchs, les Dogues comptent 11 points et reçoivent Klaksvik, 3es avec 4 points. Ils sont simplement menacés par le Slovan Bratislava, en deuxième position avec 10 unités au compteur.

Une égalité entre les deux équipes, qui interviendrait en cas de défaite du LOSC et de match nul des Slovaques, profiterait aux Français, qui ont empoché quatre des six points en jeu face à Bratislava. Lille est donc assuré de poursuivre l'aventure en Conférence League. Soit en 8es avec une première place, soit en 16es avec une deuxième.

Le LOSC premier du groupe si : il s'impose face à Klaksvik ; il fait match nul ou perd contre Klaksvik et que Bratislava ne gagne pas contre Ljubljana

Où et quand suivre les matchs ?

Les trois prochaines soirées européennes seront donc déterminantes pour l'avenir continental de nos six équipes françaises. Où et quand suivre les affiches ? Voici le programme :