Rignac. Football : une victoire sur le fil

À la 95e minute, en région toulousaine, contre le dernier de la classe, Cavalier a donné une belle victoire à ses partenaires de l’équipe fanion. Et comme il est toujours très difficile de ramener des points contre les équipes toulousaines de leur fief, on ne fera pas la fine bouche. Trois points dans l’escarcelle qui font prendre de la distance avec la queue du classement et qui font regarder au-dessus pour constater que le leader n’a que six points d’avance avec un match de plus. Mais il y a d’autres équipes entre et d’autres matchs en retard.

Ce ne sera toujours pas en 2024 que les footballeurs locaux fouleront la pelouse de Paul Lignon à Rodez pour ramer la coupe de l’Aveyron à Rignac : les réservistes ont été largement battus à Luc 5 à 1.

Espoir pour l’équipe III qui poursuit son chemin en coupe des Réserves en disposant de Saint-Laurent sur le score de 8 à 5. Autres résultats. Le Buisson – U17G1 : 0 à 2 ; U17G2 – Vallon : 0 à 2 ; Girou – U16G : 2 à 0 ; EFC88 – U15G1 : 2 à 0.