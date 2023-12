Villecomtal. Les Joyeux pétanqueurs en assemblée générale

La majorité des licenciés et amis ainsi que Patrice Philoreau, maire de Villecomtal, ont participé à l’assemblée générale des Joyeux pétanqueurs.

Le club est composé de 17 licenciés et huit membres bienfaiteurs. La saison a commencé par les qualifications district doublettes le 12 mars à Villecomtal, 59 équipes y participaient dont quatre de Villecomtal. Le club a également participé en triplette , le 19 mars à Bozouls et à Espalion, en tête-à-tête avec onze joueurs. Michel Bouscal et Arthur Lang ont perdu à la partie qualificative 13 à 12 et 13 à 11. Au championnat Club Open, les Villecomtalais ont terminé avant-derniers et derniers au championnat vétérans. Au challenge Inter-Vallon, le club termine deuxième. Il est dommage que les concours d’été aient eu un manque de participants. La trésorière a présenté un budget avec un léger solde positif. Le prix de la licence est fixé à 40 € malgré l’augmentation de 1,50 € du comité.

Le club réengage une équipe au championnat vétérans et une autre au vhampionnat Club Open ainsi que dans les qualifications en district et départementales.

Villecomtal organise la finale d’Inter-Villages avec Saint-Cyprien et Clairvaux. Ils seront peut-être rejoints par deux autres villages. Le dimanche 12 mars seront organisées les doublettes qualifications district et les tête-à-tête le samedi 13 avril sur le terrain sous la Maison de la santé.

Les concours d’été ouverts à tous ayant eu peu de participants le samedi, les rencontres se joueront le mercredi en nocturne. Les Joyeux pétanqueurs souhaitent accueillir de nouveaux joueurs du village et des communes voisines. Les jeunes seront toujours les bienvenus.