Estaing. Un repas solidaire en faveur du Téléthon

Le traditionnel repas du Téléthon, proposé par la dynamique équipe de bénévoles, s’est déroulé à Estaing. Une ambiance chaleureuse régnait à la salle des fêtes du village où pas moins de 150 convives ont pris part à ces agapes.

Avec le soutien indéfectible des cuisinières des six communes pour la confection de plats salés ou sucrés et du traditionnel aligot-rôti, l’ensemble des participants s’est régalé.

Bonne humeur, détente et joie de se retrouver régnaient autour des tables et la soirée se poursuivait pour les danseurs sur la piste de danse entraînés par les amis musiciens. Au cours de la soirée, le délégué du secteur, Éric Orsal, a salué et remercié les municipalités, Jean-Claude Anglars, cuisinières et bénévoles, associations… qui soutiennent et œuvrent chaque année pour le téléthon. "Tous ensemble et avec des moments festifs, nous contribuons aux progrès de la recherche" disait-il. Éric a témoigné du bienfait des progrès de la génétique ; depuis quelques semaines, il est l’heureux grand-père de deux petites-filles. "Cette famille va pouvoir vivre une vie normale grâce au Téléthon, grâce à vous. Bien des familles comptent sur la recherche et comptent sur ces actions pour récolter des fonds. Aussi, merci à tous".

Des animations vont se poursuivre à Campuac, ce samedi 16 décembre, avec une randonnée et un repas en self-service à midi à la salle des fêtes.