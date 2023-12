Montrozier. Vive le cabaret d’improvisation théâtrale

Lors d’une soirée cabaret d’impro, ce sont les spectateurs qui animent. Les Improximatifs ont ouvert leur espace théâtre, vendredi 8 décembre, en soirée pour un embarquement immédiat et fort en émotion.

Ce sont six comédiens confirmés qui ont joué sur des thèmes divers et variés proposés par le public pleinement impliqué. Fanny présidente de cette association ainsi que Gaëlle, Armelle, Thomas, Jeoffroy et Ouali se sont ancrés sur le fil de leur imagination. Ce qui fait la force et la réussite de ces comédiens, c’est ce mélange subtil de réaction et d’interprétation rapide. On s’amuse beaucoup, c’est poétique, drôle. Ce sont aussi des regards complices entre la troupe et le public. Pendant deux heures, avec un quart d’heure d’entracte autour de la buvette, le spectacle se divise en deux parties. Toujours sur les improvisations. Pour leur première scène à Gages, les Improximatifs nous ont offert un spectacle imaginatif et follement drôle. Les applaudissements et les encouragements ont clôturé la soirée. Et c’est avec plaisir que le public les retrouvera pour une soirée d’impro au même endroit le 2 février 2024. Les Improximatifs cherchent de nouveaux membres ayant déjà des bases en théâtre.

N’hésitez pas à les contacter à improximatifs@gmail.com via Facebook ou au 06 09 03 13 12.