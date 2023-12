Rodez : des jeunes en difficulté aux fourneaux du café Bras pour les bénéficiaires des Restos du cœur

Mardi 12 novembre, des jeunes en difficulté ont préparé une cinquantaine de repas au café Bras pour les bénéficiaires des Restos du cœur. Un moment de partage permettant de créer des liens et de rendre accessible l’alimentation durable et locale à tous.

À quelques jours des fêtes de fin d’année, l’opération de solidarité alimentaire "Bien manger pour tous" menée au café Bras par la région Occitanie et l’association Liens tombe à pic. Mardi 12 novembre, une vingtaine de jeunes de la Mission locale et de l’École de la deuxième chance ont concocté une cinquantaine de repas à des bénéficiaires des Restos du cœur. Les jeunes ont cuisiné des produits du marché de A à Z, avec des techniques simples et peu de matériels. Un repas équilibré à deux euros qu’ils ont ensuite partagé avec les bénéficiaires des Restos du cœur. Ce moment de partage a permis de créer du lien, de rendre accessible à tous l’alimentation durable et locale et de raccrocher les jeunes à la formation et à l’emploi.

Près d’un étudiant sur deux saute des repas pour des raisons financières

Garantir à tous, et en particulier aux jeunes, l’accès à une alimentation locale et de qualité est une priorité pour la Région Occitanie depuis plusieurs années. Après une première expérimentation auprès d’étudiants l’an passé, la Région a décidé d’étendre le dispositif "Bien manger pour tous" aux jeunes en situation de précarité. "Entre le logement, les transports ou encore les frais de santé, le coût de la vie n’a cessé d’augmenter pour nos jeunes. Avec "Bien manger pour tous", l’objectif est de leur apporter des solutions concrètes pour cuisiner des plats de qualité, sains, faciles à réaliser et à petits prix", a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Selon un sondage de l’Ifop, près d’un étudiant sur deux saute des repas pour des raisons financières et un sur trois est prêt à solliciter une aide alimentaire. De son côté la Banque Alimentaire fait état, à l’été 2023, de 19 % de bénéficiaires de moins de 25 ans. "L’opération a pour objectif de réduire ce constat dramatique", complète Mélanie Tisné-Versailles, conseillère régionale de la délégation solidarité alimentaire.

À Arvieu le vendredi 24 et le jeudi 30 novembre, au café Bras le mardi 12 décembre. La prochaine action est d’ailleurs prévue au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez le vendredi 15 décembre avec des jeunes résidents.