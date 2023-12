Bientôt des ordinateurs capables de fonctionner avec des neurones humains ?

(ETX Daily Up) - Des chercheurs américains ont réussi à connecter des cellules cérébrales humaines à un circuit imprimé et à les rendre "intelligentes", capables en tout cas de traiter des informations. Ce type d'expérience pourrait amener à développer dans le futur de nouveaux outils hybrides, comme des ordinateurs, constitués en partie de cellules humaines cultivées en laboratoire.

Ce projet, baptisé "Brainoware", est l'oeuvre de chercheurs de l'Université de l'Indiana à Bloomington. Pour cela, ils ont relié des organoïdes, des structures cellulaires en 3D cultivées en laboratoire capables d'imiter le fonctionnement d'un organe (ici des neurones), à des milliers d'électrodes. Ces circuits électriques ont pu capturer des informations par le biais d'impulsions électroniques. Pour cette première expérience, Brainoware a montré sa capacité à apprendre et à communiquer. Les chercheurs l'ont, par exemple, entrainé, via l'IA, à reconnaitre des voix humaines avec une précision de 78%.

Ces travaux, publiés dans la revue Nature Electronics, permettent d'ouvrir la voie à une nouvelle génération de "bio-ordinateurs", des ordinateurs hybrides qui combineraient le cerveau humain et une machine pour effectuer des calculs complexes. A terme, cette technologie pourrait révolutionner de nombreux domaines, comme la robotique. Elle pourrait être utilisée pour créer des robots plus intelligents, plus autonomes et capables d'interagir avec les humains de manière plus naturelle. Dans le domaine de la santé, elle pourrait être utile dans le développement de nouveaux traitements pour des troubles neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer. Elle pourrait également tester l'efficacité et la toxicité de différents traitements.

Le concept d'intelligence organoïde est encore récent. Pour rappel, les organoïdes sont des corps miniatures créés à base de cellules élevées in vitro. Ils sont constitués de cellules souches qui se développent et s'organisent pour reproduire les caractéristiques d'un organe spécifique, comme le cerveau. L'idée est ensuite de les associer à des puces dites intelligentes afin de doper leur potentiel. Dans l'absolu, il pourrait s'agir de l'arme fatale en matière d'intelligence artificielle.