Villecomtal. Le club de quilles a élu un nouveau bureau

Vincent Régis, désigné coprésident avec Dorian Volte lors de l’assemblée générale extraordinaire, a introduit l’assemblée générale en remerciant l’ensemble des membres présents. Le nouveau bureau se compose de deux coprésidents, de deux trésoriers, Didier Guiral et Soizig Volte et d’une secrétaire, Aurélie Rossignol.

Le président a évoqué les ambitions pour le club : poursuivre la dynamique instaurée par le bureau précédent, représenter une association qui permet de dynamiser le beau village qu’est Villecomtal. Le bureau a également évoqué des investissements en commun avec d’autres associations et de nouveaux événements pour les futures années. La saison 2023 a été riche en événements sportifs et extra-sportifs, en commençant par la traditionnelle belote qui s’est tenue en mars 2023. Le championnat d’Aveyron a débuté fin avril et s’est terminé début juillet. Se sont tenues 15 jours plus tard les blanches à Villecomtal. Cette journée a été un véritable succès sous un magnifique soleil.

Bilan financier équilibré

Toutes les joueuses et tous les joueurs sont à féliciter pour leurs engagements et pour leurs résultats aux différents concours. Les équipes pour la saison 2024 ont été formées. Le club comptera 6 équipes hommes engagées en championnat et deux équipes féminines. Des remerciements ont été adressés aux membres présents et plus particulièrement à Patrice Philoreau, le maire, "qui participe et soutient toutes les associations du village, ce qui permet de contribuer grandement au dynamisme de Villecomtal". La réunion s’est clôturée autour d’un verre au café du Dourdou où Mickael et Lucile ont été chaleureusement remerciés pour leur accueil chaleureux et qui a permis à tous de passer un bon moment de convivialité. Une prochaine réunion sera programmée fin hiver/début printemps afin de remettre les licences à chaque joueur et de se retrouver avant le lancement officiel de la saison 2024. Les joueurs de quilles de huit souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année à tout le monde !