Salles-Curan. L’école des Pierres-Brunes à l’honneur

L’école des Pierres-Brunes a participé au concours national "Arts et Maths" porté par l’Amopa (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques). Il s’agit d’un concours de créations plastiques en relation avec les mathématiques. L’année dernière, une œuvre de l’artiste Victor Vasarely était proposée et l’école des Pierres-Brunes avait remporté le premier prix départemental se qualifiant pour la finale nationale.

Au cours d’une cérémonie organisée à l’école, les enfants et leurs enseignantes avaient reçu cadeaux et félicitations de la part du président départemental de l’Amopa, M. Garrigues, et de la conseillère pédagogique.

A l’amphithéâtre de l’IUT de Rodez, où de nouveaux chevaliers et officiers rejoignaient l’Ordre des Palmes académiques, Magali Fabre-Pougnet a été de nouveau félicitée pour son investissement auprès des enfants et pour sa réussite à aiguiser leur curiosité et leur motivation. D’ailleurs, le succès des "Petits Cailloux" (les écoliers des Pierres Brunes) fait la fierté de toute la commune d’Alrance.