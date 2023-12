"Les derniers Soulages" à Rodez : avec déjà quelque 76 000 visiteurs, plus qu'un mois pour profiter de l'exposition du maître de l'outrenoir

L’exposition temporaire, qui s’achève le 7 janvier 2024 au musée Soulages de Rodez, retrace une autre vision des outrenoirs et du travail acharné de Pierre Soulages, jusqu’à son décès.

Le 8 janvier, il sera trop tard ! Trop tard pour voir la dernière exposition intitulée "Les derniers Soulages : 2010-2022". Il ne reste donc plus qu’un petit mois pour rejoindre les quelque 76 000 visiteurs, qui ont déjà profité de cette belle exposition inédite où le travail de Pierre Soulages est à la fois peinture, matière et lumière.

L'objectif, jusqu'à 85 000 visiteurs

Le directeur du musée et conservateur en chef, Benoît Decron, pense pouvoir comptabiliser jusqu’à 85 000 visiteurs, d’ici le 7 janvier. Les vacances de Noël devraient inciter les familles et amateurs d’art à venir en Aveyron, afin de réaliser cette visite. Mais malgré cette performance, Benoît Decron se dit un peu déçu par les mois de septembre et octobre qui n’ont pas répondu aux promesses et ce malgré les vacances de la Toussaint et le beau temps. Les visites individuelles ont légèrement manqué et expliquent – en partie – cette affluence moindre.

Vers une fréquentation stable

Mais la baisse de la fréquentation des musées n’est pas propre à Rodez. Le ministère de la Culture indique une régression de la fréquentation des musées français de l’ordre de 12 à 15 %, au niveau national.L’année n’étant pas tout à fait terminée, le directeur du musée Soulages pense retomber sur ses pieds en enregistrant au global 128 000 visiteurs.

Une stabilité "honorable"

Ce ne sera donc pas une hausse, mais une stabilité "honorable", dans le contexte économique inflationniste que l’on connaît actuellement. Situation qui n’est sans doute pas étrangère au fait que les amateurs d’art rechignent à faire le déplacement à Rodez entre novembre et décembre, des mois particulièrement froids et difficiles, pour visiter son musée, aussi exceptionnel soit-il.

Les visites guidées ont séduit plus de 30 % des usagers, par rapport à l’an dernier. Récemment, le musée a enregistré 300 de ces visites sur deux mois (groupes et personnalités célèbres). Par ailleurs, beaucoup prennent des audioguides pour découvrir "Les derniers Soulages", tandis que la boutique progresse, au niveau des ventes. "Le catalogue de cette exposition s’est vendu à 1 600 exemplaires sur 2000, pour l’instant. Pour comparaison, celui de l’exposition Kalder s’est envolé à 1 500 exemplaires", indique Benoît Decron qui signale "une avance de 10 % en boutique, sur le budget prévisionnel". Si le bilan n’est pas clôturé encore, car "c’est au pied du pommier que l’on compte les pommes", selon l’expression, du conservateur en chef, le travail des agents et des équipes de l’EPCC n’en est pas moins remarquable. Car le contexte est difficile pour les prestations culturelles, qui comme on le sait, restent les dernières dépenses envisagées par les ménages dans les situations économiques délicates.

Si le musée Soulages arrive à séduire les 85 000 visiteurs escomptés, l’exposition temporaire se classera tout de même "dans les deux ou trois meilleures expositions du musée, en termes de fréquentation", confie le conservateur.

En 2024, les dix ans du musée Pierre Soulages

En attendant, les équipes réfléchissent déjà à l’implantation de la prochaine exposition dédiée à Pierrette Bloch et aux animations qui accompagneront l’anniversaire des dix ans du musée Soulages.