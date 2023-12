Espalion. "Novenceto pianiste" à Saint-Côme-d’Olt et Le Nayrac !

"Novenceto pianiste", un conte philosophique sera joué aux bibliothèques de Saint-Côme-d’Olt ce jeudi 14 décembre à 20 h 30 et vendredi 15 décembre, à 20 h 30, au Nayrac.

Né lors d’une traversée, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. Il passe sa vie les mains posées sur les 88 touches noires et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et magnifique : celle de l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports. Ce spectacle gratuit, tout public à partir de 11 ans (durée 1 h 45), proposé par la Communauté de communes, sous la forme d’un monologue poétique et joyeux, allie l’enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses. Réservation conseillée au 05 65 48 33 90 ou culture@3clt.fr