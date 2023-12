Laissac-Sévérac l'Église. Octobre rose : l’HVAR a remis 4 000 € à la Ligue contre le cancer

Très récemment, le club de rugby HVAR (Haute Vallée Aveyron Rugby) avait réuni les responsables de la Ligue contre le cancer Aveyron et du comité de dépistage du cancer du sein de l’Aveyron ainsi que l’ensemble de ses partenaires et soutiens lors de l’opération Octobre rose.

Cette manifestation solidaire contre le cancer du sein a rythmé le mois d’octobre avec un grand nombre d’animations : randonnée, quine, conférence, soirée théâtre, thé dansant et surtout décoration des rues des deux villages avec des parapluies roses qui ont égayé la commune tout le mois. Un bilan plus que positif tant en investissement humain qu’en bénéfice, a permis au club de rugby d’avoir le plaisir de remettre un chèque d’un montant de 4 000 euros à la Ligue. Le club a chaleureusement remercié l’ensemble de ses soutiens et tous les bénévoles qui ont accompagné cet évènement. La soirée s’est achevée joyeusement autour du verre de l’amitié.