Onet-le-Château. The Tree, une réflexion poétique et dansée, remplie d’espoirs

"The Tree, fragments of poetics on fire" est un hommage subtil à la nature, en harmonie avec Gao Xingjian et Gaston Bachelard. Un spectacle plus qu’essentiel.

Dernière grande création de la chorégraphe Carolyn Carlson, The Tree est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage… Après Eau, Pneuma et Now, elle vient clore le cycle de pièces inspirées par Gaston Bachelard. Partant cette fois Des Fragments d’une poétique du feu, Carolyn Carlson a choisi la force poétique et symbolique des flammes et plus largement la complexité des éléments comme inspirations. Combinée à la virtuosité des danseurs et à la vision onirique de la chorégraphe, The Tree est une manifestation d’amour puissante et vitale à une nature au bord de l’effondrement, avec l’espoir d’une renaissance à la manière du Phénix qui renaît de ses cendres. "Nous ne sommes pas extérieurs à l’Univers ; nous sommes des graines évoluant en cycles et en rythme, comme les changements de saisons qui régissent chaque création" Carolyn Carlson. Ce spectacle de danse, pour lequel il reste encore quelques places est à voir et à applaudir, mardi 19 décembre à 20 h 30, sur la scène du Théâtre de La Baleine.