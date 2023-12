Villecomtal. Un bel après-midi de théâtre

Répondant à l’invitation du Club de l’Amitié de Villecomtal- Mouret, Jacques Jean présentait dimanche après-midi 26 novembre à la salle des Associations sa dernière pièce "Les Pissenlits vont en Espagne". Il y est question, pour les résidents de la maison de retraite "Les Pissenlits", d’une réunion préparatoire à leur voyage annuel en Espagne. Sont abordés l’organisation, les dates, le tarif. Le responsable des transports Bricot parle de la sécurité et du règlement durant le trajet. Un guide vient conclure en présentant la culture et la langue espagnole ainsi que les magnifiques lieux qui seront visités. Pendant une heure et demie, ses descriptions et ses jeux de mots ont fait rire le public. Un bon après-midi de détente.

À l’occasion du repas de fin d’année, le dimanche 10 décembre à Villecomtal, les cartes d’adhérents pourront être renouvelées pour l’année 2024.