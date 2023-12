Après les steaks et les laits végétaux, le yaourt brasse un nouvel avenir au rayon veggie

(ETX Daily Up) - Au lait de soja, à la noix de coco ou à l'amande... Telles sont les options les plus habituelles en matière de yaourts végétaux. Mais dans un contexte où l'on estime que le marché mondial des aliments végétaliens progressera chaque année de 10,7% à l'horizon 2030, selon Grand View Research, le yaourt fait l'objet de tout un tas d'innovations pour diversifier davantage les recettes et convaincre les consommateurs de réduire leur apport en protéines animales.

Un yaourt aux champignons... Voilà la toute nouvelle recette pour laquelle la presse américaine s'enthousiasme. On vous rassure, il n'y a ni pleurotes ni cèpes dans le pot et la recette n'a pas non plus le goût de champignons de Paris. L'ingrédient remplace en fait le lait de vache habituellement utilisé pour préparer un yaourt. Une innovation alimentaire signée d'une start-up américaine basée à Chicago, nommée Nature's Fynd, qui a mis au point une protéine après avoir mené des recherches pour la NASA. Cette fabrication est tout à fait surprenante puisqu'elle repose sur la fermentation d'une souche fongique, prélevée dans les geysers du parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis. Précisément, les scientifiques cultivent ce champignon dans une solution liquide à base de biomasse. De la même manière qu'une cellule bovine est nourrie de nutriments sous microscope pour devenir un steak in vitro, on alimente les champignons pour qu'ils produisent des protéines. On obtient en quelques jours un amas de filaments qui peut être comparé à des fibres musculaires. Le résultat peut se présenter ensuite sous forme solide, en poudre ou liquide.

C'est précisément cet ingrédient que la marque Nature's Fynd - du nom de la protéine de champignons baptisée Fy, utilise dans ses produits alimentaires, qui ont obtenu le feu vert du gendarme américain de la sécurité sanitaire en juin 2021 (FDA). Bénéficiant du soutien de business angels de renom tels que Bill Gates ou l'ancien vice-président des Etats-Unis Al Gore ainsi que le patron d'Amazon Jeff Bezos, l'entreprise a d'abord fait goûter sa protéine dans des fromages végétaux ainsi que dans des galettes de saucisse. Désormais, elle se retrouve dans des yaourts que le géant américain de la distribution Whole Foods (racheté par Amazon en 2017) référencera en janvier prochain.

Les arguments de Nature's Fynd relèvent sans surprise du registre environnemental pour convaincre, avançant que la culture de cette protéine génère 94% de gaz à effet de serre en moins par rapport à un élevage de boeuf. Plus généralement, on compte sérieusement sur ces filaments de champignons pour remplacer les protéines animales. D'autres entreprises, comme Meati Foods, ont déjà mis au point des escalopes de ce que l'on appelle plus souvent le mycélium, tandis que Myforest Foods a développé un bacon à partir de cette même matière ni végétale, ni animale. Et ce n'est que le début car divers rapports de cabinets d'études ont déjà mesuré le dynamisme de ce marché en devenir, comme Straits Research qui évalue la progression potentielle à 7,8% par an à l'horizon 2030, pour représenter 5,21 milliards de dollars à cette échéance.

Sauf qu'à la problématique environnementale s'associe celle du goût. Le yaourt végétal n'est évidemment pas une nouveauté ; cela fait bien longtemps que l'on commercialise des recettes au lait de soja. Mais, il faut reconnaître que leur saveur ne satisfait pas toutes les papilles. En France, un acteur de la livraison de repas frais pense avoir trouvé la solution : faire un compromis en associant du lait de vache à la recette d'un dessert au soja. Foodchéri, qui s'est reconverti en service de livraison de déjeuners pour les entreprises, lancera en janvier prochain un yaourt baptisé Mi-Mi. Présentée comme une formule hybride, qui permet de consommer davantage de protéines que dans un pot au lait de soja, mais contient moins d'acides gras puisque la proportion de lait de vache a été abaissée, cette nouveauté illustre cette troisième voie qui pourrait mettre un terme à une offre binaire séparant depuis toujours d'un côté les aliments à base de protéines animales et de l'autre le tout végétal.

Au printemps dernier, un ancien ingénieur de la sulfureuse marque Beyond Meat, qui produit des steaks sans viande reconnaissables à leur couleur rouge sang a lancé ses propres alternatives hybrides. Dans les produits de la marque Paul's Table, on trouve en effet un peu de viande. Pour régler la question du goût des steaks végétaux, cette nouvelle recette utilise en fait du collagène et du gras pour rendre plus savoureux son porc effiloché notamment.