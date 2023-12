Athlétisme : une cinquantaine de lanceurs attendus à Millau ce samedi

Le parc des sports millavois Gabriel-Monteillet verra ce samedi 16 décembre plus de cinquante athlètes venir disputer les championnats de l’Aveyron des lancers longs, qui seront le dernier rendez-vous officiel de cette année 2023 pour le département.

Ces épreuves ouvertes des benjamins aux masters pourront permettre aux athlètes de décrocher un billet pour les prochains championnats d’Occitanie, à partir de la catégorie des minimes, prévus eux aussi sur ce même stade le samedi 10 février 2024.



Disque, marteau, javelot mais aussi le poids sont au menu

Traditionnellement, seuls les trois lancers dits « longs », disque, marteau et javelot figurent au programme ; mais les organisateurs peuvent y insérer le poids, ce qui a été fait par les dirigeants millavois. Les athlètes engagés sont principalement des Aveyronnais. Mais il y aura aussi des voisins venus de Lozère et du Lot. Et, au total, ce sont 109 intentions de participation qui sont prévues, certains concurrents pouvant faire deux voire trois et pour certains quatre concours. Il va de soi que le jury sera très sollicité en cette période de fêtes pour valider comme il se doit les performances et il y aura plus de 500 jets mesurés !



Le soleil devant être de la partie, de bons résultats pourraient fort bien être réalisés, et ce même si les frères Dumas, les meilleurs lanceurs que compte l’Aveyron, ne seront pas de la partie – ils iront dimanche dans la salle de Bompas pour un grand meeting.

Pour cela, on pourra compter du côté de Rodez sur Chloé Devoghel, cadette au poids et au marteau, Anaël Loubatières, cadet au poids, disque et marteau, Stéphane Hurel, master au javelot, Louanne Bouzat-Joulia et Amandine Joffre, minimes au disque, les benjamines Olivia Benissan au poids et marteau, Manon Deleris au disque et Louane Casi au disque et javelot ; pour Saint-Affrique avec les sœurs Jully, Justine et Léa, sur les quatre lancers en cadettes, Aurélien Carcenac, master surtout au poids et disque ; pour Courir en Lévezou, Laura Trouche et Célia Masson, cadettes au disque et marteau ; pour Villefranche-de-Rouergue la benjamine Cassandre Gauchy, disque et marteau, et Noah Stefanou, minime au disque et javelot. Les locaux seront eux aussi présents avec en minime Jules Bonal et Tao Nguyen-Vandeputte au javelot, Mylen Alaoui, minime au disque et poids, Lylwenn Grimaud, benjamine au disque, poids et javelot, Martin Marbe, benjamin au disque ou encore Wided El Yaacoubi, cadette au disque et javelot.