Ces voitures électriques qui bénéficieront du bonus écologique en 2024

(ETX Daily Up) - A compter de ce vendredi 15 décembre, certains modèles ne sont plus éligibles au bonus écologique et à ses 5000 euros d'aides de l'État pour l'achat d'un véhicule neuf non polluant. Découvrez les gagnants et les perdants de cette nouvelle réglementation.

Les critères d'attribution sont désormais plus stricts pour pouvoir prétendre au bonus écologique de 5.000 euros (jusqu'à 7.000 euros pour les revenus les plus faibles). Le plus important demeure évidemment environnemental, avec un score dédié à chaque voiture prenant en compte l'empreinte carbone du véhicule sur l'ensemble de son cycle de vie, de la phase de production à son utilisation sur la route. Cela exclut plusieurs modèles très populaires, mais fabriqués en Chine, comme la Dacia Spring, la Tesla Model 3 et la MG4, ou en Corée du Sud (la plupart de la gamme Hyundai et Kia). En revanche, la Tesla Model Y, produite en Allemagne, est bien éligible.

Ce nouveau bonus a été établi pour favoriser l'achat de modèles plus propres, légers et abordables. Le deuxième critère d'éligibilité concerne donc la masse de la voiture, qui ne devra pas dépasser les 2,4 tonnes. Enfin, le véhicule ne devra pas coûter plus de 47.000 euros, hors options.

Au final, seuls 53 modèles font aujourd'hui partie de la liste des voitures éligibles. Parmi les véhicules qui devraient tirer leur épingle du jeu et séduire les automobilistes, citons la Citroën ë-C4, la Fiat 500, la Nissan leaf, la Peugeot 208 et la Renault Twingo, la Smart fortwo et la Volkswagen Up!. Attention, cette liste peut être mise à jour à tout moment, notamment si la réglementation en matière de plafond des prix évolue.

Le bonus écologique 2024 demeure de 5.000 euros pour les particuliers, sans condition de ressources. Il pourra néanmoins monter jusqu'à 7.000 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14.089 euros.

