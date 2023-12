Des voitures destinées à la casse bientôt disponibles à la location ?

(ETX Daily Up) - Il sera peut-être bientôt possible de louer un véhicule en fin de vie à des tarifs très favorables, plutôt que de l'envoyer à la casse. Cette possibilité fait actuellement l'objet d'une proposition de loi qui vient d'être adoptée au Sénat.

Le Sénat a adopté à l'unanimité en première lecture une proposition de loi écologiste visant à réutiliser les véhicules destinés à la casse pour aider les ménages les plus démunis, surtout dans les zones rurales. Elle se concentre sur deux aspects principaux : le réemploi des voitures et la possibilité de les rétrofiter.

L'idée est de récupérer des voitures relativement peu polluantes, issues de la prime à la conversion et normalement destinées à la casse, pour pouvoir les louer à un faible coût à des personnes défavorisées financièrement. Pour rappel, la prime à la conversion est versée, sous conditions, lors de l'achat ou de la location d'un véhicule peu polluant si, dans le même temps, le véhicule mis à la casse est un ancien véhicule diesel ou essence. Ces véhicules, classés pour la plupart Crit’Air 3, sont pourtant généralement encore en bon état de fonctionnement sans être parmi les plus polluants du parc automobile français. C'est pourquoi ils pourraient encore rouler quelques années sans grosse conséquence sur l'environnement.

L'autre piste étudiée, c'est la possibilité de convertir les véhicules les plus polluants en voitures électriques. On parle alors de rétrofit, une pratique encore peu courante et relativement chère, qui permet de remplacer une motorisation essence ou diesel par un bloc tout électrique (moteur et batterie) nécessaire à son bon fonctionnement.

La proposition doit maintenant être examinée par l'Assemblée nationale pour pouvoir être définitivement adoptée.

Chaque année, ce sont 1,4 million de voitures qui finissent à la casse en France. Sur ce total, moins de 200.000 concernent la prime à la conversion.