Le Nayrac. Le village se pare de décors

Noël approche et le village se pare de décors. Les vitrines des commerçants, les bâtiments communaux (école, mairie, bibliothèque, Mam.) les espaces publics, les balcons et fenêtres des particuliers ont pris des couleurs. Si les sapins naturels sont moins présents, d’autres "faits maison" les remplacent et nous rappellent que les fêtes de fin d’année ne sont plus très loin. Cette année, le village de Noël, présent à l’église depuis plusieurs années, n’est pas installé. Mais ses concepteurs réfléchissent à des nouveautés qui seront là à la fin 2024 et qui attireront, sans aucun doute, de nombreux curieux.