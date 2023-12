Rugby : la victoire et c’est tout pour Millau

Peu inspirés en début de match, ce dimanche lors de la 11e journée de Fédérale 2, les Millavois ont pu compter sur leur capitaine, Perraux, pour leur donner l’élan qui les a menés au succès (36-21).

Succès laborieux pour le Som, ce dimanche après-midi, au Parc des sports en guise de clôture de la phase aller de la saison. Face à Prades, les Millavois ont tout de même signé leur neuvième victoire en onze matches. Mais leurs adversaires catalans très joueurs et accrocheurs leur ont donné du fil à retordre. Surtout en première mi-temps, lors de laquelle ils ont largement dominé les débats mais n’ont pas scoré par manque de réalisme. Mais aussi à cause de la défense hermétique des Millavois.

Les Catalans recollaient à cinq minutes de la fin

Une première mi-temps en demi-teinte malgré un ciel dégagé, où seul un éclair du capitaine Perraux – auteur de trois essais hier – qui a transpercé toute la défense pradéenne et a permis aux Aveyronnais de mener 10-0 aux citrons et contre le cours du jeu. Millau attaquait la deuxième mi-temps avec de meilleures intentions et creusait rapidement l’écart grâce à trois essais en quinze minutes. Les locaux menaient 29-0 et avaient le bonus offensif en poche. On pouvait penser que le Som prenait le chemin d’une victoire facile. Mais les Catalans, très vaillants, n’ont pas manqué de réagir et de priver les Millavois du point offensif en marquant trois essais, tous transformés, pour recoller au score (29-21) à cinq minutes du terme.

Un dernier sursaut d’orgueil et Millau inscrivait un magnifique essai par Delouis sur le gong pour parachever sa victoire. Un succès qui va lui permettre de passer les fêtes au chaud, bien ancré à la troisième place de la poule. En tête de ce classement, Palavas-Lunel, Castanet et Millau mènent un train d’enfer et se tiennent en quatre points. Ce qui promet du suspens pour la phase retour, qui commencera le 14 janvier.

De ce duel face à Prades, les Millavois retiendront la victoire et quelques beaux mouvements collectifs. Mais aussi et surtout la prestation majuscule du capitaine Ewen Perraux, auteur de trois essais et qui a débloqué la situation pour les Sud-Aveyronnais pas très inspirés hier.