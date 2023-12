Coupes d'Europe : Paris, Lens, Marseille... les clubs français fixés ce lundi, où et quand suivre les tirages au sort ?

Les phases finales des coupes d'Europe de football vont être tirées ce lundi 18 décembre 2023. Les clubs français attendent de connaître leur adversaire.

La phase de groupes de coupes d'Europe à peine terminée, les clubs français se tournent désormais vers février 2024 et les premiers matchs à élimination directe. Contre qui seront-ils amenés à jouer ? Le tirage au sort doit se tenir ce lundi 18 décembre 2023.

Du lourd pour Paris ?

Seul représentant de l'Hexagone qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Paris a terminé deuxième de son groupe, derrière Dortmund. Il devra faire face à une double contrainte : celle de se frotter à une tête de série qui a fini la phase de poules au premier rang, et celle de se déplacer au match retour.

Au jeu des probabilités justement, c'est de nouveau le Bayern Munich (17,3% selon les calculs du mathématicien Julien Guyon) que les Parisiens ont le plus de (mal)chances de tirer, puisque le club bavarois ne peut pas affronter le RB Leipzig et Copenhague, dans son groupe.

Le tenant du titre Manchester City de Erling Haaland (14,75%) ou encore le Real Madrid de Jude Bellingham (13,6%) figurent aussi parmi les adversaires potentiels du PSG. Le meilleur tirage pour les Parisiens serait la Real Sociedad, 6e de Liga arrivé en tête de son groupe devant le finaliste de la dernière édition l'Inter Milan.

Lens, Marseille, Toulouse, Rennes...

La Ligue Europa sera largement scrutée par la Ligue 1, dans laquelle quatre écuries figurent pour ces 16es de finales. Ou plutôt barrages : une étape que Lens, troisième de son groupe de Ligue des Champions, et Toulouse, distancé par Liverpool en Ligue Europa, ne pouvaient éviter. En revanche, l'OM et le Stade Rennais, premiers de leur groupe en C3 et donc directement qualifiés pour les 8es de la compétition à l'aube de la dernière journée de groupes, ont perdu leur bien.

Une différence de poids existe entre les Lensois et les trois autres clubs : les Sang et Or sont tête de série pour ce tirage. Ils peuvent affronter Fribourg, le Sparta Prague, le Sporting Portugal, la Roma ou Qarabag. Quant aux trois autres écuries, elles peuvent se frotter à du lourd : Galatasaray, le Milan ou encore Benfica, sans oublier les Young Boys, le Shaktar, Feyenoord ou Braga.

Lille va attendre

Concernant Lille, seule équipe française à avoir fini en tête de son groupe, en l'occurrence en Conférence League, c'est donc une qualification directe pour les 8es de finale de la compétition. Ils ne passeront pas par la case barrages de la compétition, dans laquelle figure l'Ajax Amsterdam, le Betis Séville, l'Eintracht Francfort et l'Olympiakos.

Où et quand suivre les tirages ?

Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu à 12 heures, ce lundi. Il sera effectué à Nyon, en Suisse, et sera diffusé sur le site de l'UEFA, mais aussi Canal+, RMC Sport et beIN Sports.

Ce sera ensuite au tour de la Ligue Europa de connaître le tableau des barrages, dès 13 heures, sur le site de l'UEFA, Canal+ Sport, RMC Sport 1 et beIN Sports.

Le tirage des barrages de la Ligue Europa Conférence sera effectué à 14 heures. L'UEFA retransmettra la séance, tout comme Canal+ Foot.

Quand auront lieu les matchs ?

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions auront lieu les 13, 14, 20 et 21 février pour les matchs aller, et 5, 6, 12 et 13 mars pour les matchs retour.

Concernant la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, les matchs aller se tiendront le 15 février. Quant aux barrages retour, rendez-vous une semaine plus tard, le 22 février 2024.