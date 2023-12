Druelle Balsac. La rénovation du complexe sportif des Sources au menu du conseil

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont pris les décisions suivantes : plan de financement actualisation : demande de subvention pour la rénovation du complexe sportif des Sources afin de renforcer la performance environnementale en favorisant la décarbonation et les économies d’énergie. Actualisation du plan de financement suite aux demandes d’aides financières auprès de l’État, de la Région Occitanie, du Département de l’Aveyron et de Rodez Agglomération et estimatif des dépenses nécessaires à la réalisation du projet.

Les frais d’études et de travaux s’élèvent à 1 036 800 TTC. Le total de subventions est de 691 200 €. Fonds propres de la commune-emprunt : 172 800 €. FCTVA : 170 035,20 €.

D’autres demandes de subvention ont été demandées : pour l’aménagement du village du Pas et des travaux dont la somme TTC s’élève à 569 641,20 €.

Dans le cadre de la construction de la salle commune nommée Les Oustalets au Bouldou. Le montant des travaux et de la maîtrise d’œuvre a été revu à la hausse suite à la validation d’avenants en cours de chantier. Estimation des dépenses des travaux, ainsi que des frais d’études : 329 184 € TTC. Compte tenu du contexte économique actuel à l’agrandissement du cabinet médical, des dépenses supplémentaires se sont ajoutées aux prévisions qui se montent à 426 516 € TTC. La commune sollicite Rodez agglomération afin d’obtenir une subvention complémentaire de 40 000 € dans le cadre de son fonds de concours. Les subventions des autres partenaires ont déjà été attribuées, il ne sera donc pas demandé de complément.