Decazeville. Le jeu du "visit’quiz" a rendu son verdict

C’est au début de la saison que l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté a donné le départ de la 6e édition du "visit’quiz". Dernièrement, a été effectué le tirage au sort de cette édition.

"Le visit’quiz est une façon originale de découvrir le territoire et les richesses du patrimoine local au détour d’une balade, d’une randonnée ou d’une visite guidée à travers douze questions", expliquent les responsables de l’OT.

Ce sont au total 273 personnes qui ont tenté leur chance cette année et tester leurs connaissances sur les différents aspects touristiques et historiques du territoire, que ce soit sur le street art, l’aspect nature, la gastronomie, le patrimoine… Les partenaires de l’opération, que ce soit les Thermes de Cransac, la Ferme des Trois Marcassins de Saint-Parthem, les Noisettes d’Olt de Flagnac et Artisagna de Bouillac, qui ont offert des lots pour chacun des gagnants, ont été remerciés par les organisateurs.

Le lauréat est Serge Castan de Castres, dans le Tarn, qui a devancé Annette Chapuis, de Vernioz en Isère et Bernard Fleury, de Raimbeaucourt du Nord. Tous trois se sont vus remettre une multitude de cadeaux offerts par les partenaires. En parallèle du visit’quizz seniors était proposé un visit’quiz juniors pour les petits curieux, axé sur la thématique du street art. Rendez-vous est déjà donné par l’OT communautaire pour la saison 2024 avec de nombreuses animations, de nouvelles découvertes et, bien sûr, un tout nouveau visit’quiz !