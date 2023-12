Permis, examen, amendes, assurance auto, points... voici ce qui va changer sur la route en 2024

L’année 2024 s’annonce pleine de changements pour les conducteurs français. Voici un récapitulatif de ce que vous devez savoir.

Si vous allez passer votre permis de conduire

ABAISSEMENT DE L'ÂGE LEGAL

Un an de moins à attendre avant de pouvoir prendre le volant seul ! La Première ministre Élisabeth Borne a officialisé le 30 juin 2023 l'abaissement de l'âge légal pour passer son permis de conduire en France.

"Je vous confirme que d'ici janvier 2024, on pourra passer le permis à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans" avait déclaré la locataire de Matignon à l'occasion de la présentation du plan interministériel sur la jeunesse dans le cadre d'une interview accordée au média vidéo Brut.

Cette mesure devrait également contribuer à réduire l'encombrement dans les auto-écoles, offrant ainsi une meilleure fluidité dans le processus d'apprentissage de la conduite.

UN SITE POUR CONNAÎTRE LES AIDES FINANCIERES

L’examen du permis de conduire peut présenter un coût très lourd pour beaucoup de jeunes. Pour y remédier, un nouveau site national a été créé pour recenser toutes les aides, assez méconnues pour la plupart, permettant de financer le permis. Il s’agit du site "1jeune,1solution", il répertorie également des offres de stages et autres pour aider les jeunes à construire leur avenir.

D’autre part, le gouvernement a indiqué que l’aide, à hauteur de 500 €, qui sert à financer le permis B des jeunes en apprentissage, sera également étendue aux élèves en lycée professionnel. Elle concernera par ailleurs tous les permis (moto, poids lourds…), et plus seulement le permis B, dès le 1er janvier prochain. Ils seront financés par le Compte Personnel de Formation.

LE CHOIX D'UNE AUTO-ECOLE LABELISEE

Pour faciliter les recherches des futurs conducteurs, 4 676 agences ont été labellisées, témoignant ainsi de la qualité de leur formation. Ces agences sont répertoriées sous forme d’une liste, consultable sur le site autoecoles.securite-routiere.gouv.fr. Les apprentis peuvent ainsi y retrouver leurs coordonnées et toutes les informations les concernant. Selon Femme Actuelle, chaque auto-école doit faire passer une évaluation qui permettra ensuite de déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaires, avant de signer le contrat.

L’EXAMEN DU PERMIS REVU

L'inscription à l'examen du permis de conduire peut tout aussi bien se faire par le biais de son auto-école que par soi-même. Pour cette seconde option, il suffit de se rendre sur la plate-forme RdvPermis, sur le site permisdeconduire.gouv.fr.

Les questions de vérifications font leur retour à l'examen. L’examinateur doit ainsi poser trois questions au total, quant aux vérifications intérieures ou extérieures du véhicule, la sécurité routière et les premiers secours.

Si vous avez déjà votre permis

GESTION DES EXCES DE VITESSE, RETRAITS DES POINTS

Alors que l’indulgence pour les "petits" excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h (pas de retrait de points, mais une amende fixe de 68 €) , a été confirmée dès janvier 2024, le gouvernement entend mettre en place d’autres mesures afin de prévenir les comportements les plus dangereux. Les grands excès de vitesse (plus de 50 km/h) jusque-là sanctionnés par des contraventions deviendront des délits sans condition préalable de récidive, passibles de 2 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Le gouvernement veut aussi sanctionner plus sévèrement la conduite après consommation d’alcool ou de stupéfiants, avec un retrait de 8 points, contre 6 actuellement.

"MES POINTS PERMIS"

La plateforme en ligne Mes Points Permis a été lancée, permettant aux automobilistes d'accéder directement à leur solde de points.

UNE VISITE MEDICALE TOUS LES 15 ANS ?

Une proposition de la Commission européenne pourrait introduire une visite médicale obligatoire pour l'ensemble des automobilistes européens. Cette obligation, si elle est adoptée par les eurodéputés, s'effectuera tous les 15 ans pour l'obtention et le renouvellement du permis de conduire. Elle prévoit notamment un contrôle de la vision.

ASSURANCE AUTO

La disparition de la vignette verte d'assurance auto du pare-brise est prévue pour le 1er avril 2024. Annoncée par Bruno Le Maire, la suppression de la carte verte d'assurance auto s'inscrit dans un enjeu de sécurité routière. En 2023, près de 800 000 conducteurs roulaient sans assurance. Le gouvernement vise à rendre les contrôles d'assurance instantanés pour les forces de l'ordre grâce à un fichier des véhicules assurés (FVA) mis à jour par les compagnies d'assurance.