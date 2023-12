CARTE. Crues, vent, neige... vigilance activée par Météo France dans 27 départements, ce mardi

27 départements de France sont en vigilance orange ou jaune, face à plusieurs phénomènes, ce mardi 19 décembre 2023.

Crues, vent, neige, avalanches... à l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs phénomènes nécessitent une vigilance particulière dans l'Hexagone, ce mardi 19 décembre 2023. Météo France sévit.

27 départements

Ainsi, ce mardi, ce sont 27 départements du pays qui sont en vigilance, dont un en orange. Il s'agit de la Charente-Maritime, maintenue à ce niveau d'alerte pour un risque de crues présent sur ses terres. C'est donc le seul territoire du pays concerné par cette couleur.

27 départements mentionnés par Météo France dans le cadre d'une vigilance, ce 19 décembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Multiples motifs

Les crues représentent le motif le plus répandu. 21 des 27 départements cités par Météo France sont touchés par cette alerte, ce mardi 19 décembre 2023. Mais ce n'est donc pas le seul phénomène à surveiller : dans d'autres secteurs, il faut se méfier du vent, de la neige et donc aussi des avalanches.

Impactée de façon assez nette à la mi-décembre, l'Occitanie est, cette fois, moins ciblée par le bulletin de vigilance émis par Météo France, ce mardi matin. Seules l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en jaune, en raison du vent. Sont... ou plutôt seront : l'alerte ne sera active qu'à partir de 19 heures, ce mardi.

Quelle météo dans la région ?

La météo sera variable en Occitanie, ce 19 décembre. Si le sud ainsi qu'une grande partie est de la région seront accompagnés par un beau soleil, la grisaille dominera le reste du territoire. Avec, par conséquent, de grandes différences de températures.

Des différences de températures assez prononcées en région, ce mardi 19 décembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Dans le Gers, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne ou encore le nord de la Haute-Garonne, les nuages domineront le ciel avec des maximales comprises entre 4 et 7°C seulement !

En revanche, dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, place aux rayons de soleil et à un mercure bien plus clément. Il fera jusqu'à 18°C à Perpignan, 15°C dans le Gard et 14°C dans l'Hérault.