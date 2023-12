Rignac. Football : l’équipe fanion confirme

Dans ce match en retard qui opposait l’équipe fanion à Pouvourville, un quartier de Toulouse, il n’y a pas eu beaucoup d’étincelles. Le jeu alerte des deux équipes s’est cantonné au milieu de terrain : pas d’arrêts de gardiens de but, un seul corner à mettre au crédit des visiteurs.

En bref, pas de quoi se réchauffer jusqu’à l’heure de jeu et la rentrée de Defez. Avec sa fougue et sa vitesse, il a boosté l’équipe locale tout en secouant la défense visiteuse qui un peu plus tard n’est pas parvenue à maîtriser un centre venu de la gauche adressé par Cavalier. Lavernhe, au niveau du second poteau ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score et donner la victoire à ses coéquipiers.

Il n’y a pas eu de miracle pour les U16G en déplacement à Lourdes… lourdement battus 6 à 2. Un seul point marqué en huit rencontres, cette équipe fait le dur apprentissage d’un championnat régional.

Autres résultats. SG3 – Camboulazet : 5 à 1 ; Arpajon – SF1 : 1 à 4 ; U15G1 – Mende : 0 à 2 ; U15G2 – Rives du Lot : 0 à 7.