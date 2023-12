Luc-la-Primaube. Football : week-end faste pour les équipes réserves

Après s’être qualifiée pour les 1/8es de finale de la coupe de l’Aveyron, 5 à 1 face à Montbazens/Rignac 2 le week-end dernier, l’équipe 2 qui recevait Espalion sur le stade François- Niarfeix à Luc, s’est donné un peu d’air en milieu de tableau en s’imposant 4 à 1 face à Espalion. Un duel que les Luco-Primaubois ont maîtrisé en première période, récompensés par deux buts de Bouloc (15e) et Sola (32e).

Les visiteurs sont revenus dans le match en réduisant le score à la 60e. Mais les locaux avaient du répondant. Larnaudie (80e) et Bouloc (82e) ont aggravé le score et libéré les leurs. Un succès qui fait du bien.

Quant à l’équipe 3, elle reste invaincue cette saison. Elle a enregistré sa 9e victoire consécutive en l’emportant 3 à 1 face à Canet/Prades/Le Vibal.

En amical, les U17 ont battu Comtal 6 à 2. Puis dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, les joueurs ont été sensibilisés sur les incivilités et le respect à avoir en toutes circonstances envers ses adversaires, les arbitres, les spectateurs, ses coéquipiers, ses coachs et tous les dirigeants. Plusieurs sujets abordés notamment les comportements individuels et collectifs discriminants et le danger des réseaux sociaux. Pour finir petit retour vidéo sur le match LPFC/JSL filmé grâce à la caméra VEO.

Chez les jeunes, les U13 se sont imposés 2 à 1 face à Rance Rougier et 5 à 2 contre Réquista. Deux victoires qui leur permettent de se qualifier pour la finale U13 Festival Pitch.

Les U11 qui disputaient le dernier plateau de la saison l’ont emporté 3 à 0 contre Pareloup Céor et 4 à 0 contre EFC88 3.

Seize seniors des équipes 2 et 3 ont eu une intervention sur les gestes de premiers secours par la protection civile par le biais de Groupama d’Oc Groupama qui a lancé un programme au niveau national pour former gratuitement 1 million de Français aux Gestes de premiers secours afin d’adopter les gestes qui sauvent.