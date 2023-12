Pont-de-Salars. Le Relais petite enfance du Lévézou à la fête pour la fin de l’année

Le Relais petite enfance du Lévézou avait convié l’ensemble des assistantes maternelles pour partager un moment de convivialité. M. Ponce, le directeur de l’Ehpad, la Résidence du lac, avait mis à disposition la bibliothèque.

Pour l’occasion, l’animatrice du Relais avait convié Laëtitia Cador pour présenter une petite forme de lecture "Qui dit noir dit blanc".

Représentation qui mêle comptines, lectures et paysages sonores. Tout en douceur, l’artiste donne vie aux albums qu’elle présente aux tout-petits. Ce joli spectacle a su captiver et émerveiller les enfants et même les adultes présents. Les jeux de lumières ont fasciné les enfants qui ne se sont pas laissé surprendre par l’obscurité.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette matinée pour le plus grand plaisir des enfants. Ce fut l’occasion de se réunir autour d’un café et de chocolats fort appréciés par les enfants.

Le RPE du Lévézou est géré par Familles rurales Aveyron services et financé par les communautés de communes Pays de Salars et Lévézou Pareloup.

Si vous êtes un professionnel, parents ou grands-parents… N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager un moment de jeux et d’échanges avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans.

Vous pouvez suivre toute l’actualité sur le site du RPE :

sites.google.com/view/ramlevezou/ accueil

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice, au 05 65 62 16 61 ou par mail :

ramlevezou@gmail.com

Le Relais sera fermé pour congés annuels du lundi 25 décembre au vendredi 29 décembre inclus.

Les halte-jeux reprendront mardi 9 janvier.