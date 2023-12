Estaing. Les écoliers rencontrent l’auteur Philippe Jalbert

Toujours dans le cadre du mois du film documentaire dont le thème cette année était "les animaux qui nous regardent", la médiathèque départementale a proposé plusieurs animations dont la venue d’un auteur-illustrateur jeunesse, Philippe Jalbert. La médiathèque d’Estaing ayant postulé a été retenue.

Après s’être présenté aux enfants, l’écrivain, né dans l’Aveyron, a lu un de ces derniers ouvrages tiré de sa série Les contes du loup "Le loup et le voleur", histoire qui a ravi les enfants et les a fait beaucoup rire. L’après-midi s’est déroulé autour de jeux de mots à partir des phrases tirées d’un livre. Chacun devait trouver un mot différent d’après une même syllabe. Tous ont bien participé et ont fait preuve d’imagination. Les feutres et crayons de couleur ont finalisé les illustrations de chaque texte. Après le partage d’un goûter et de friandises apportés par les bénévoles de la médiathèque, les enfants sont repartis ravis et, cerise sur le gâteau, avec un dessin grand format et dédicacé, d’un personnage fétiche présent dans plusieurs livres de l’auteur illustrateur, qui sera placé en évidence dans l’école "Aux papillons".

Merci à Philippe Jalbert pour sa gentillesse, son humour et son attention ainsi qu’à l’enseignante qui avait bien préparé les élèves à la bibliographie de l’auteur. Une animation rendue possible grâce à la médiathèque départementale qui a permis aux élèves de passer un après-midi divertissant et enrichissant.