Rignac. Jeunes et employeurs se retrouvent autour du tissu économique

" Il s’agissait à travers cette action de faire en sorte que des entreprises du territoire viennent vers les jeunes pour faire découvrir à ces derniers le tissu économique local." Le chargé de projet à la Mission locale Aveyron Cyril Caucat justifie ainsi cette première édition du "job days" organisée à la mairie de Rignac par un contrat de projet établi entre son organisme et la communauté de communes du Pays rignacois.

Trois structures locales étaient présentes : ATS Laser basé à Anglars-Saint-Félix et à Lioujas, le foyer de vie Marie-Gouyen de Rignac et l’espace Georges-Rouquier de Goutrens. Six jeunes ont participé à l’action : trois jeunes filles et trois garçons âgés de 17 et 24 ans venant du Pays rignacois et des alentours (Maleville, Montbazens et Villefranche). " Cette action a été estimée comme efficiente par les jeunes et les entreprises, des propositions concrètes d’offre d’emploi par les différentes entreprises ont été faites à travers des mises en relation employeurs-jeunes", a relevé parmi les points positifs le chargé de projet qui a souligné "la participation et l’implication des jeunes sur cette action".

Les jeunes ont demandé que de nouvelles actions de ce type soient reconduites en élargissant les domaines d’activité des entreprises et qu’un suivi soit mis en place.

Cette action a permis aux jeunes de se faire une idée sur les possibilités de leur territoire à travers ce temps d’échanges : "Les jeunes peuvent découvrir de nouveaux secteurs d’activité, les perspectives d’évolution et les recrutements en cours ou à venir", a conclu Cyril Caucat.