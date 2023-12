Sénergues. Le clocher s’est embelli d’abat-sons

Si les travaux de réfection du beffroi et de son campanaire sont achevés depuis l’été 2022 et inaugurés le 17 septembre, il restait à poser les abat-sons pour protéger ce nouveau beffroi des intempéries.

C’est chose faite. L’entreprise de menuiserie Patrice Marragou s’est chargée de leur réalisation et de leur pose. Après trois semaines de travaux préparatoires sans compter les temps de collage et de séchage, David et Mattéo, pendant une bonne semaine ont procédé à leur pose. Réalisés en chêne massif local et posés en retrait des murs, ces abat-sons s’intègrent parfaitement bien et mettent en valeur les arcatures des huit ouvertures du clocher carré refait à la fin du XIXe siècle en remplacement du précédant octogonal qui menaçait ruine.

Il restera à installer éventuellement un fin grillage intérieur pour éviter l’intrusion de petits oiseaux. Ces derniers travaux parachèvent l’opération restauration du campanile entreprise par la municipalité depuis 2021 avec la participation de l’État, de la Drac, de la région Occitanie, du conseil départemental, sans oublier la convention signée avec la Fondation du patrimoine qui a permis une participation exceptionnelle de plus de 170 donateurs.