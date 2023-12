Villecomtal. Au repas de fin d’année des aînés

Le club de l’amitié Villecomtal-Mouret organisait ces jours derniers son repas de fin d’année, repas offert aux adhérents. Après la messe célébrée à l’intention des disparus de l’année 2023, une centaine de convives, adhérents, invités, amis, se sont retrouvés à la salle des associations de Villecomtal pour un excellent repas.

Ce traditionnel rendez-vous culinaire a été partagé par le maire de Mouret qui a souligné l’intérêt et l’importance des relations et actions intercommunales. Le maire de Villecomtal rappelant l’importance du monde associatif a été heureux de voir la présence de membres de diverses associations. Les deux maires étaient accompagnés de leurs épouses. Le diacre F. Serres était présent, frère Damien était excusé. Ce repas et ce temps passés dans une ambiance chaleureuse ont comblé ceux qui aiment se retrouver, rire, partager des nouvelles et souvenirs. Après un don au Téléthon, l’après-midi s’est poursuivi avec des chansons, toujours dans la bonne humeur et la convivialité.

Les coprésidents Alain Bosc et Cyrille Bouscal en ont profité pour présenter le programme des activités prévues pour 2024.

Prochaines dates à retenir : le 14 janvier à partir de 14 heures, quine du club de l’amitié à la salle des associations de Villecomtal.

Un appel est lancé aux donateurs de lots ; le 15 janvier, fin des inscriptions pour le voyage au Puy du Fou prévu du 4 au 7 septembre 2024.

Contacter au 06 08 07 03 11.