Montrozier. Au repas de Noël des seniors

À la salle d’animation de Gages, le maire Laurent Gaffard et les conseillers étaient présents pour le repas de Noël des seniors.

Ce sont plus de 70 personnes qui sont venues régaler leurs papilles autour d’un repas de fête. Un apéritif et des amuse-bouches très variés, faits maison ont été très appréciés. Une musique d’accordéon jouée par Jean-Sylvain Savignoni a ambiancé l’assemblée.

Ensuite tout ce beau monde s’est installé confortablement et le repas a pu commencer. Fatima Dansette, élue de la mairie, a orchestré le service à table, aidée par Caroline Aouat, Yves Castella, Chantal Apestéguy les agents de la cantine et Thomas Jérémie le cuisinier. Laurent Gaffard a pris la parole afin de remercier les personnes présentes. Il a présenté le nouveau cuisinier de la cantine de Gages en la personne de Thomas Jérémie et souhaité à tous un bon repas mais aussi de bonnes fêtes de fin d’année.