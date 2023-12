Pont-de-Salars. L’association de basket-ball du Lévézou ouverte à tout le monde

L’ABL a été créé en novembre 2023. L’association est toujours à la recherche de joueurs ou de joueuses pour compléter son équipe loisir mixte senior existante. Toutes personnes pratiquantes ou novices sont les bienvenues. Les entraînements ont lieu le lundi de 20 heures à 21 h 30 au dock des sports de Pont-de-Salars dans la bonne humeur sportive. L’objectif est de pratiquer le basketball dans une ambiance conviviale avec pour but de prendre du plaisir. Les joueurs et joueuses ont commencé à faire des matchs amicaux avec des équipes loisirs voisines. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le numéro suivant : 06 86 60 20 07 ou venir directement au gymnase le lundi à partir de 20 heures.